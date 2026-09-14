{"_id":"6aa7dbbd8f9e47c297069e29","slug":"video-beds-full-with-viral-fever-patients-in-sn-medical-college-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एसएन में वायरल फीवर के मरीजों से बेड फुल, ट्रायज यूनिट की शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इलाज में लापरवाही से वायरल फीवर के मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। ऐसे में इमरजेंसी में मरीज भर्ती हो रहे हैं। डायरिया, निमोनिया के मरीज भी आ रहे हैं। इससे इमरजेंसी फुल चल रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रायज यूनिट भी शुरू कर दी है। एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में 80 बेड की सुविधा है। बीते महीने से बारिश से पारा कम होने और फिर तेज धूप से बढ़ने के कारण वायरल फीवर परेशान कर रहा है। इसमें तेज बुखार आ रहा रहा। जुकाम-खांसी और दर्द से शरीर टूट रहा है। इलाज में देरी या फिर पूरा कोर्स नहीं करने पर थकान, कमजोरी भी हो रही है। प्लेटलेट्स कम होने से घबराहट, सीने में जकड़न की परेशानी भी बन रही है। इसके मरीज भर्ती हो रहे हैं। एसएन में बेड फुल चल रहे हैं। इसके चलते 12 बेड की ट्रायज यूनिट भी शुरू करके मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि वायरल फीवर की वजह से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बेड फुल होने पर गेट के पास ही ट्रायज यूनिट शुरू करा दी है। यहां पर गंभीर मरीजों को घुसते भर्ती कर इलाज मिलेगा। बगल में ही पर्चा काउंटर है, इससे मरीजों को परेशानी नहीं होगी।

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