पिट गई बिजली विभाग की टीम: अछनेरा में चेकिंग करने गई थी, जान बचाने के लिए लगाई पड़ी दौड़; केस हुआ दर्ज

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कुकथला उपकेंद्र के प्रभारी जेई सुनील कुमार सोमवार दोपहर, लाइनमैन भूपेंद्र सिंह और अन्य कर्मियों के साथ कठवारी गांव में बकाया बिजली बिल जमा कराने और बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंचे थे। जांच के दौरान टीम ने पाया कि कठवारी निवासी एक व्यक्ति बिजली चोरी कर रहा है। टीम ने तार काट दिया।आरोप है कि इसके बाद आरोपी व उसके साथ मौजूद दो अन्य लोग उग्र हो गए। विद्युतकर्मियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर हमला कर दिया। जेई सुनील कुमार और लाइनमैन के हाथ से विद्युत सामग्री छीन ली। बिजलीकर्मियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने घटना की सूचना अछनेरा पुलिस को दी।सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कुकथला चौकी पर लेकर आई। जेई ने अछनेरा थाने पहुंचकर तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।पश्चिमी जोन डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि बिजली विभाग की टीम से अभद्रता और मारपीट के मामले में तहरीर मिली है। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।