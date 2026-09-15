यूपी: एमबीबीएस और बीडीएस की 429 सीटें रह गईं खाली, इन मेडिकल कॉलेजों में नहीं मिले छात्र; फिर होगी काउंसिलिंग

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नीट काउंसिलिंग प्रभारी डॉ. करुणा शंकर दिनकर ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज, शिकोहाबाद के फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद का एफएच मेडिकल कॉलेज और मथुरा के केडी डेंटल कॉलेज, केएम मेडिकल कॉलेज और एसकेएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस की 1366 सीटों पर आठ सितंबर से काउंसिलिंग चल रही थी। विज्ञापन



इसमें से 937 पर ही प्रवेश हुआ है। एसएन की सभी सीटें भर गई हैं, रिक्त रहीं सीटें निजी काॅलेजों की है। अगले चरण में इन पर काउंसिलिंग होगी।



नीट काउंसिलिंग प्रभारी डॉ. करुणा शंकर दिनकर ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज, शिकोहाबाद के फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद का एफएच मेडिकल कॉलेज और मथुरा के केडी डेंटल कॉलेज, केएम मेडिकल कॉलेज और एसकेएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस की 1366 सीटों पर आठ सितंबर से काउंसिलिंग चल रही थी।इसमें से 937 पर ही प्रवेश हुआ है। एसएन की सभी सीटें भर गई हैं, रिक्त रहीं सीटें निजी काॅलेजों की है। अगले चरण में इन पर काउंसिलिंग होगी।

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में नीट यूजी काउंसिलिंग में निजी कॉलेज में सीट नहीं भर पाईं। इनमें एमबीबीएस और बीडीएस की 429 सीटें रिक्त रह गई हैं। इन पर दूसरे चरण में काउंसिलिंग होगी। एसएन मेडिकल काॅलेज की एमबीबीएस की राज्य कोटे की 167 सीटों पर प्रवेश हो गया है।