फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   MBBS and BDS 429 Seats Remain Vacant in Private Medical Colleges Second-Round Counselling to Begin

यूपी: एमबीबीएस और बीडीएस की 429 सीटें रह गईं खाली, इन मेडिकल कॉलेजों में नहीं मिले छात्र; फिर होगी काउंसिलिंग

Tue, 15 Sep 2026 10:13 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 10:13 AM IST
सार

आगरा समेत आसपास के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की 429 सीटें पहले चरण की नीट यूजी काउंसिलिंग के बाद भी खाली रह गईं। कुल 1366 सीटों में 937 पर प्रवेश हुआ है, जबकि एसएन मेडिकल कॉलेज की राज्य कोटे की सभी 167 एमबीबीएस सीटें भर गई हैं।
 

विज्ञापन
MBBS and BDS 429 Seats Remain Vacant in Private Medical Colleges Second-Round Counselling to Begin
महिला चिकित्सक सांकेतिक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में नीट यूजी काउंसिलिंग में निजी कॉलेज में सीट नहीं भर पाईं। इनमें एमबीबीएस और बीडीएस की 429 सीटें रिक्त रह गई हैं। इन पर दूसरे चरण में काउंसिलिंग होगी। एसएन मेडिकल काॅलेज की एमबीबीएस की राज्य कोटे की 167 सीटों पर प्रवेश हो गया है।
विज्ञापन


नीट काउंसिलिंग प्रभारी डॉ. करुणा शंकर दिनकर ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज, शिकोहाबाद के फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद का एफएच मेडिकल कॉलेज और मथुरा के केडी डेंटल कॉलेज, केएम मेडिकल कॉलेज और एसकेएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस की 1366 सीटों पर आठ सितंबर से काउंसिलिंग चल रही थी।
विज्ञापन


इसमें से 937 पर ही प्रवेश हुआ है। एसएन की सभी सीटें भर गई हैं, रिक्त रहीं सीटें निजी काॅलेजों की है। अगले चरण में इन पर काउंसिलिंग होगी।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed