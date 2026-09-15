एसएन अस्पताल: मरीजों को जल्द मिलेगी राहत, अगले महीने शुरू होगा नया ओपीडी कॉम्प्लेक्स; 10 करोड़ होंगे खर्च

विज्ञापन





वर्तमान में ओपीडी कॉम्प्लेक्स-एक में 10 से अधिक विभागों के मरीजों का अत्यधिक दबाव रहता है, जिससे हॉल ठसाठस भरने के बाद मरीजों की बाहर तक लंबी कतारें लग जाती हैं। समस्या से निजात पाने के लिए पुराने कॉम्प्लेक्स को दो मंजिला कर कुछ विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं, दूसरा नया ओपीडी कॉम्प्लेक्स स्त्री रोग विभाग (एमसीएच बिल्डिंग) के पास बनाया जाएगा, जिसके नजदीक ही बाल रोग विभाग के लिए नया अस्पताल भी बन रहा है। विज्ञापन



डिजाइन में बदलाव करते हुए इस नए कॉम्प्लेक्स में मरीजों की सुविधा के लिए पर्चा-दवा काउंटर, पैथोलॉजी सैंपल कलेक्शन, डॉक्टरों के चैंबर, काउंसिलिंग सेंटर, वेटिंग एरिया और अल्ट्रासाउंड-एक्सरे जैसी तमाम सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ओपीडी कॉम्प्लेक्स-दो को भी इसी में शिफ्ट करने की योजना है, जिससे मरीजों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें सुगम इलाज मिल सकेगा। विज्ञापन विज्ञापन

वर्तमान में ओपीडी कॉम्प्लेक्स-एक में 10 से अधिक विभागों के मरीजों का अत्यधिक दबाव रहता है, जिससे हॉल ठसाठस भरने के बाद मरीजों की बाहर तक लंबी कतारें लग जाती हैं। समस्या से निजात पाने के लिए पुराने कॉम्प्लेक्स को दो मंजिला कर कुछ विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं, दूसरा नया ओपीडी कॉम्प्लेक्स स्त्री रोग विभाग (एमसीएच बिल्डिंग) के पास बनाया जाएगा, जिसके नजदीक ही बाल रोग विभाग के लिए नया अस्पताल भी बन रहा है।डिजाइन में बदलाव करते हुए इस नए कॉम्प्लेक्स में मरीजों की सुविधा के लिए पर्चा-दवा काउंटर, पैथोलॉजी सैंपल कलेक्शन, डॉक्टरों के चैंबर, काउंसिलिंग सेंटर, वेटिंग एरिया और अल्ट्रासाउंड-एक्सरे जैसी तमाम सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ओपीडी कॉम्प्लेक्स-दो को भी इसी में शिफ्ट करने की योजना है, जिससे मरीजों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें सुगम इलाज मिल सकेगा।

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों की बढ़ती भीड़ और लंबी लाइनों की समस्या से निजात दिलाने के लिए दो नए ओपीडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि करीब 10 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना डेढ़ साल में बनकर तैयार होगी, जिससे मरीजों को एक ही छत के नीचे जांच, इलाज और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।