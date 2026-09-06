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VIDEO: गणेश चतुर्थी पर विसर्जन मार्गों पर लगेंगी बैरिकेडिंग, रहेगा डायवर्जन

आगरा ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 01:41 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 01:41 PM IST







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आगरा। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने शनिवार को कार्यालय सभागार में पाक्षिक अपराध समीक्षा बैठक की। अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल सुरक्षा, लंबित विवेचनाओं और आने वाले पर्वों की तैयारियों पर चर्चा की। ... और पढ़ें

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