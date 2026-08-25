{"_id":"6a8d46a6b2bc706c680c3663","slug":"video-amrit-bharat-express-to-connect-agra-with-gujarat-and-bihar-from-august-26-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा से गुजरात-बिहार की राह आसान, 26 अगस्त से चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के यात्रियों के लिए गुजरात और बिहार का सफर अब और सुगम होने जा रहा है। रेलवे द्वारा अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन 26 अगस्त से साप्ताहिक रूप से शुरू किया जा रहा है। इस ट्रेन के शुरू होने से आगरा के साथ-साथ कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, गुजरात और बिहार के प्रमुख शहरों के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन का ईदगाह स्टेशन पर ठहराव होगा, जिससे यात्री गुजरात, राजस्थान और बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक आसानी से आवागमन कर सकेंगे।

... और पढ़ें