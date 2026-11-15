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VIDEO: आगरा के जीआईसी मैदान में दलित सम्मेलन, अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं; देखें वीडियो

Dhirendra Singh

Updated Sun, 15 Nov 2026 12:42 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 12:42 PM IST

पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) के रथ पर सवार होकर सत्ता में वापसी की बाट जोह रही समाजवादी पार्टी दलितों को रिझाने में लगी है। रविवार को जीआईसी मैदान में होने वाले दलित सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए के नारे को धार देंगे। साथ ही दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से विधानसभा चुनाव 2027 के लिए शंखनाद करेंगे। ... और पढ़ें

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