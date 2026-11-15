1 of 6 आगरा मेट्रो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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निर्माण की धीमी रफ्तार का खामियाजा शहर के लोगों को रोज भुगतना पड़ रहा है। सड़कों पर जगह-जगह खुदाई, निर्माण स्थलों के आसपास टूटी सड़कें, उड़ती धूल और बैरिकेडिंग के कारण संकरे रास्तों पर लगने वाले जाम से लोग परेशान हैं। जिस परियोजना से शहर की यातायात समस्या के निस्तारण की उम्मीद थी, उसके बेतरतीब निर्माण के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।



शहर को जाम से राहत दिलाने और सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा के लिए शुरू हुई मेट्रो परियोजना ने यातायात की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिए हैं। 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से परियोजना का शुभारंभ किया था। पांच साल में दिसंबर 2025 में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन छह साल में मेट्रो करीब छह किमी. लंबे रूट पर ही दौड़ सकी है।

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2 of 6 आगरा मेट्रो कार्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर में आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर 2025 तक काम पूरा किया जाना था लेकिन आगरा कैंट पर अनुमति मिलने में देरी हुई। इसके अलावा एमजी रोड पर काम शुरू होने पर कारोबारियों ने विरोध किया था।





3 of 6 आगरा मेट्रो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मोती कटरा में महीनों तक मशीन बंद रहीं। निर्माण की जद में आने वाले पेड़ों के काटने की अनुमति भी देर से मिल सकी। सिकंदरा में पत्थर का घोड़ा, गुरु का ताल स्मारक के कारण अनुमति न मिलने से आठ महीने तक काम बाधित रहा। इसी कारण समय पर परियोजना पूरी नहीं हो सकी।





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4 of 6 आगरा मेट्रो

जून 2027 तक काम पूरा होने का दावा

आगरा मेट्रो परियोजना की स्वीकृत लागत 8,379.62 करोड़ रुपये है। 29.4 किमी. लंबे दो कॉरिडोर वाली परियोजना को पांच साल में पूरा किया जाना था। इसमें सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक 14 किमी. का पहला कॉरिडोर है। इसमें 13 स्टेशन हैं। आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक 15.4 किमी. का दूसरा कॉरिडोर है। इसमें 14 स्टेशन हैं। मेट्रो अधिकारियों का दावा है कि परियोजना जून 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। हालांकि, जिस गति से काम चल रहा है उससे परियोजना समय पर पूरी होने के आसार नहीं हैं।







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5 of 6 आगरा मेट्रो के पिलर बनाने के लिए कार्य तेज - फोटो : अमर उजाला