VIDEO: जानें कब शुरू होगा आगरा का नया सिविल एयरपोर्ट, 73% काम हो चुका है पूरा

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आगरा के धनौली में लगभग 570 करोड़ रुपये की लागत से नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण तेजी से चल रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग का करीब 73 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद इसे दिसंबर 2026 तक यात्रियों के लिए शुरू करने की तैयारी है। आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किए जा रहे इस एयरपोर्ट से आगरा की हवाई कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं को विस्तार देगा।

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