{"_id":"6a8ea5419a4914140202c59d","slug":"video-agra-star-deepti-sharma-leaves-for-asian-games-golden-mission-after-birthday-celebration-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हनुमानजी का आशीर्वाद और परिवार का दुलार लेकर गोल्डन मिशन पर निकली दीप्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर स्टार और शहर की बेटी दीप्ति शर्मा एक बार फिर देश के लिए ''''गोल्डन मिशन'''' पर निकल पड़ीं हैं। सोमवार को मुंबई से भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गईं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की व्यस्तता के बीच ताजनगरी पहुंचीं दीप्ति ने रविवार को एक दिन पहले ही परिवार के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया।

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