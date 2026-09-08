यूपी में सनसनीखेज मामला: 500 लीटर की टंकी से निकला नवजात का कंकाल, पुलिस बोली- 15 दिन पुरानी लग रही लाश

यूपी के आगरा स्थित थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव मिर्जापुर के समीप नहर किनारे मंगलवार शाम एक प्लास्टिक की पानी की टंकी में नवजात का कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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टंकी से आ रही थी तेज बदबू

मंगलवार शाम करीब छह बजे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि मिर्जापुर गांव के पास नहर किनारे 500 लीटर की सफेद प्लास्टिक की पानी की टंकी पड़ी हुई है, जिससे तेज दुर्गंध आ रही है। सूचना मिलते ही मलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और टंकी की जांच की। इस दौरान टंकी के अंदर नवजात का कंकाल दिखाई दिया।

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पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने मौके से कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल बना रहा।



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