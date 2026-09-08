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यूपी में सनसनीखेज मामला: 500 लीटर की टंकी से निकला नवजात का कंकाल, पुलिस बोली- 15 दिन पुरानी लग रही लाश

Tue, 08 Sep 2026 08:19 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मलपुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मलपुरा Published by: विकास कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 08:19 PM IST
सार

पुलिस ने मौके से कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल बना रहा।

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Skeleton of newborn found in water tank in Agra
पानी की टंकी में मिला नवजात का कंकाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के आगरा स्थित थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव मिर्जापुर के समीप नहर किनारे मंगलवार शाम एक प्लास्टिक की पानी की टंकी में नवजात का कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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टंकी से आ रही थी तेज बदबू
मंगलवार शाम करीब छह बजे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि मिर्जापुर गांव के पास नहर किनारे 500 लीटर की सफेद प्लास्टिक की पानी की टंकी पड़ी हुई है, जिससे तेज दुर्गंध आ रही है। सूचना मिलते ही मलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और टंकी की जांच की। इस दौरान टंकी के अंदर नवजात का कंकाल दिखाई दिया।

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पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पुलिस ने मौके से कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल बना रहा।
 
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15 दिन पुराना है कंकाल
प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि नवजात के कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया कंकाल करीब 15 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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