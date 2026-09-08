शादी के तीन महीने बाद मौत: नवविवाहिता की फंदे पर लटकी मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी

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घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी गांव पहुंच गए। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता लग सकेगा। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।

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एटा के अलीगंज में नयागांव थाना क्षेत्र के तुगई परतापुर कटारा गांव में मंगलवार देर शाम 25 वर्षीय नवविवाहिता लवी उर्फ तान्या ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। 25 मई को ही उसकी शादी शिवम के साथ हुई थी। घटना के समय पति नोएडा में काम पर था, जबकि ससुर किसी काम से मैनपुरी गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।