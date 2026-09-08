यूपी में पत्नी का कत्ल: 10 साल के बेटे की जुबानी मौत की खौफनाक कहानी, बोला- पापा रोज करते थे मां के साथ ऐसा

पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

घटना की भनक लगते ही जमुनापार थाने की पुलिस भारी बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ संदीप सिंह ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने अपराध स्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं।



आरोपी जगदेव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और उसके सभी संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।