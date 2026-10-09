VIDEO: आगरा में हाईवे पर मिनी लोडर में लगी आग

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आगरा। थाना सिकंदरा क्षेत्र में आईएसबीटी बस स्टैंड के सामने नेशनल हाईवे पर शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे ऑटो पार्ट्स से भरे मिनी लोडर (छोटा हाथी) में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वाहन से उठती आग की लपटें देखकर राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए मिनी लोडर में रखे ऑटो पार्ट्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया। कई बार जोर सेआग लगने से हाईवे पर कुछ देर के लिए लोगों की भीड़ जुट गई।

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