आगरा: दीवानी में नौकरी का झांसा देकर तीन लाख ठगे, रुपये मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 25 Nov 2026 01:48 PM IST
सार
आगरा में दीवानी न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर तीन लाख रुपये ठगने का आरोप लगा है। नौकरी नहीं मिलने पर रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में शाहगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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विस्तार
आगरा दीवानी में चतुर्थ श्रेणी पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने तीन लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि नौकरी नहीं लगने पर रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित शाहगंज के नगला खेरिया निवासी धर्म प्रकाश सिंह ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की। इसके बाद पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित का आरोप है कि 12 जुलाई 2022 को अमरदीप, अजय और लक्ष्मण सिंह घर आए। लक्ष्मण ने पिता मेस सिंह उर्फ मेजर की दीवानी में जान-पहचान बताकर नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। 25 जुलाई को पिता से मुलाकात कराई। छह माह में नौकरी लगवाने के नाम पर तीन लाख रुपये मांगे।
इस पर उसने पांच अगस्त 2022 को पत्नी के खाते का तीन लाख रुपये का चेक दिया। आरोप है कि लक्ष्मण ने साथियों की मौजूदगी में चेक से रकम निकाल ली। छह माह बाद नौकरी नहीं लगी तो रुपये मांगने पर टालते रहे। 20 जुलाई 2025 को रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी देकर रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि थाना शाहगंज में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से शिकायत की। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।
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पीड़ित का आरोप है कि 12 जुलाई 2022 को अमरदीप, अजय और लक्ष्मण सिंह घर आए। लक्ष्मण ने पिता मेस सिंह उर्फ मेजर की दीवानी में जान-पहचान बताकर नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। 25 जुलाई को पिता से मुलाकात कराई। छह माह में नौकरी लगवाने के नाम पर तीन लाख रुपये मांगे।
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इस पर उसने पांच अगस्त 2022 को पत्नी के खाते का तीन लाख रुपये का चेक दिया। आरोप है कि लक्ष्मण ने साथियों की मौजूदगी में चेक से रकम निकाल ली। छह माह बाद नौकरी नहीं लगी तो रुपये मांगने पर टालते रहे। 20 जुलाई 2025 को रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी देकर रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि थाना शाहगंज में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से शिकायत की। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।
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