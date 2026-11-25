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पीड़ित का आरोप है कि 12 जुलाई 2022 को अमरदीप, अजय और लक्ष्मण सिंह घर आए। लक्ष्मण ने पिता मेस सिंह उर्फ मेजर की दीवानी में जान-पहचान बताकर नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। 25 जुलाई को पिता से मुलाकात कराई। छह माह में नौकरी लगवाने के नाम पर तीन लाख रुपये मांगे।इस पर उसने पांच अगस्त 2022 को पत्नी के खाते का तीन लाख रुपये का चेक दिया। आरोप है कि लक्ष्मण ने साथियों की मौजूदगी में चेक से रकम निकाल ली। छह माह बाद नौकरी नहीं लगी तो रुपये मांगने पर टालते रहे। 20 जुलाई 2025 को रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी देकर रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि थाना शाहगंज में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से शिकायत की। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।