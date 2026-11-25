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बाजार में पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथों पर ठेल-ढकेल, अस्थायी दुकानों और बेतरतीब ढंग से खड़े दोपहिया वाहनों का कब्जा है। क्षेत्रीय फुटपाथ पर जगह न बचने के कारण खरीदारी करने आने वाले लोगों को मजबूरन मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है। इससे सुबह से लेकर देर शाम तक बाजार में जाम और हादसों की स्थिति बनी रहती है। पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है।गोकुलपुरा निवासी राहगीर गोविंद गुप्ता का कहना है कि भीड़भाड़ के बीच सड़क पर चलने से हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं, बाजार के दुकानदार मनोज कुमार का मानना है कि अतिक्रमण और जाम के कारण ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत होती है, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। इस संबंध में नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य का कहना है कि अतिक्रमण की रोकथाम के लिए सख्ती की जाएगी। जुर्माना और सामान जब्ती की कार्रवाई करेंगे।