{"_id":"6abb811f9242ceb29d0a4a11","slug":"video-agra-cyber-fraud-phone-hung-for-5-minutes-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मोबाइल हैंग होते ही खाते से पांच ट्रांजैक्शन, OTP आया न बैंक मैसेज; खाता हो गया खाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहपुर सीकरी। ग्राम जौताना निवासी एक व्यवसायी के फोन को हैंग करके साढ़े 99 हजार रुपए साइबर साइबर फ्रॉड के द्वारा उड़ा लिए गए। बता दें रविवार सुबह ग्राम जौताना निवासी बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी तेजवीर सिंह अपने घर पर बैठे थे इसी दरमियान यकायक उनका फोन हैंग हो गया 5 मिनट बाद फोन सही हो गया इसके बाद उन्होंने फोन में देखा कि उनके बचत खाते में से 99500 रुपए का पांच बार में ट्रांजैक्शन हो चुका था। इसके तुरंत बाद उनके द्वारा बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके जानकारी दी जिस पर खाते में होल्ड लगा दिया। जिसके चलते शेष धनराशि बच गई। इसके तुरंत बाद व्यवसायी द्वारा साइबर फ्रॉड के ऑनलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई गई और थाना पुलिस को भी उक्त मामले में तहरीर दी गई।पीड़ित व्यवसाती ने बताया कि उनके पास ना तो कोई ओटीपी आयी और न ही कोई मैसेज आया और उनके बचत खाते से रुपए अपने आप कट गए। हजारों रुपए की धनराशि कट जाने के बाद व्यावसायी परेशान है।

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