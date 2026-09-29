{"_id":"6abb7526695b107cc10d29ff","slug":"video-agra-civic-body-cracks-down-on-banned-plastic-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नगर निगम का चाबुक, 47,500 रुपये जुर्माना; कृष्णा डेयरी पर सबसे बड़ी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन के इस्तेमाल के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को लोहामंडी से सिकंदरा और दहतोरा क्षेत्र तक अभियान चलाया। नगर निगम की टीम ने दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जांच कर प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान विभिन्न दुकानदारों से कुल 47,500 रुपये का जुर्माना और शमन शुल्क वसूला गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही संबंधित क्षेत्रों के दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा।

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