ताज पर झगड़ा: पर्यटक लपकने के चक्कर में भिड़ गए दो फोटोग्राफर, जमकर हुई मारपीट; एक हो गया गंभीर घायल

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मामला सोमवार सुबह करीब नौ बजे का है। पीड़ित ताजगंज निवासी मोहसिन लाइसेंसी फोटोग्राफर हैं। परिजन ने बताया कि ताजमहल पर लाइसेंसी फोटोग्राफर पर्यटकों को असुविधा से बचाने के लिए आपस में नंबर तय करते हैंं। पर्ची के माध्यम से नंबर तय होता है। मोहसिन का नंबर आने पर एक उच्चवर्गीय परिवार के पास फोटो खिंचाने के लिए पूछने जाना था। इसी दौरान वहां पारस वशिष्ठ आ गया और नंबर काटकर खुद पर्यटक से बात करने लगा।मोहसिन के विरोध करने पर उसका भाई लाइसेंसी फोटोग्राफर प्रशांत आ गया। दोनों ने मोहसिन की पिटाई कर दी। कोई नुकीली चीज से प्रहार कर देने पर कान व सिर पर चोट आई और खून बहने लगा। एसआई और सीआईएसएफ कर्मी मौके पर आ गए। कार्यालय में बिठाया। पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस से शिकायत कर दी। आरोप है कि पर्यटन थाना पुलिस दोनों पक्षाें को थाने लेकर आई। वहां समझौता करा दिया। आरोपी पक्ष के परिवार के पांच लोगाें के पास लाइसेंस है। परिवार का एक व्यक्ति स्थानीय नेता है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के निर्देश पर ताजगंज पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। दुबारा पहुंचने पर पर्यटन पुलिस ने बताया कि उनके यहां सिर्फ पर्यटकों के प्रकरण दर्ज होते हैं, ताजगंज थाने जाओ।एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि शिकायत पर मेडिकल कराया गया है। तहरीर के आधार पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।