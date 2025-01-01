Agra News: एसीपी ने जमीन पर बैठकर सुनी महिला की फरियाद
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
फतेहाबाद। मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने सोमवार को पैर में फ्रैक्चर के कारण चलने-फिरने में असमर्थ महिला की फरियाद उसके पास पहुंचकर जमीन पर बैठकर सुनी। एसीपी के इस व्यवहार की वहां मौजूद लोगों ने सराहना की।
थाना डौकी क्षेत्र के पैतीखेड़ा निवासी तमन्ना देवी सोमवार को अपनी शिकायत लेकर फतेहाबाद स्थित एसीपी कार्यालय पहुंची थीं। पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वह कार्यालय की रैंप और सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ थीं। महिला को परेशान देखकर एसीपी इमरान अहमद स्वयं नीचे आए और उसके पास जमीन पर बैठकर उसकी पूरी बात सुनी। तमन्ना देवी ने एसीपी को बताया कि 29 अगस्त को महिलाओं के बीच हुए विवाद के संबंध में वह अपनी फरियाद लेकर आई हैं। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी एसीपी को दी। एसीपी ने महिला की शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए उसे नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन
थाना डौकी क्षेत्र के पैतीखेड़ा निवासी तमन्ना देवी सोमवार को अपनी शिकायत लेकर फतेहाबाद स्थित एसीपी कार्यालय पहुंची थीं। पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वह कार्यालय की रैंप और सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ थीं। महिला को परेशान देखकर एसीपी इमरान अहमद स्वयं नीचे आए और उसके पास जमीन पर बैठकर उसकी पूरी बात सुनी। तमन्ना देवी ने एसीपी को बताया कि 29 अगस्त को महिलाओं के बीच हुए विवाद के संबंध में वह अपनी फरियाद लेकर आई हैं। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी एसीपी को दी। एसीपी ने महिला की शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए उसे नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन