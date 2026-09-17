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VIDEO: आगरा एयरपोर्ट की राह होगी आसान: खेरिया मोड़ से मलपुरा तक बनेगी सिक्सलेन रोड, बनाए जाएंगे 33 चार्जिंग पॉइंट

Dhirendra Singh

Updated Thu, 17 Sep 2026 02:38 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 02:38 PM IST







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आगरा के धनौली में बन रहे नए सिविल एयरपोर्ट तक यात्रियों की पहुंच आसान बनाने के लिए खेरिया मोड़ से मलपुरा रोड को छह लेन किया जाएगा। इस चौड़ीकरण में जल निकासी प्रणाली दुरुस्त होगी और दुकानें व्यवस्थित होंगी। ... और पढ़ें

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