{"_id":"6a97de39962b7967500a499a","slug":"video-35-year-old-man-found-dead-illness-suspected-to-be-cause-of-death-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: युवक का मिला शव, बीमारी से मौत की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। थाना लोहामंडी क्षेत्र में मंगलवार शाम एक युवक का शव मिला। मृतक जगदीशपुरा के भीमनगर निवासी 35 वर्षीय राजू है। परिजन ने बताया कि राजू को शराब पीने की लत थी। वह कई दिन से घर नहीं आया था। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट होगी। लोग बीमारी से मौत होने की आशंका जता रहे हैं।

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