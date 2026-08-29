VIDEO: खारी नदी में डूबीं किसानों की 18 भैंसें, दो के अवशेष निकाले

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आगरा के थाना किरावली क्षेत्र के गांव चैंकोरा में शनिवार को खारी नदी में दो किसानों की 18 भैंसें डूब गईं। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर एसडीएम किरावली अभिनव पाठक और एसीपी अछनेरा शैलेंद्र कुमार सिंह पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। रेस्क्यू अभियान चलाकर नदी से दो मृत भैंसों के अवशेष बाहर निकाल लिए गए। ग्रामीणों के अनुसार नदी में फैली जलकुंभी में भैंसों के फंसने से हादसा हुआ है।

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