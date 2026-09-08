VIDEO: बिना कारण चेन पुलिंग पर पांच महीने में 1567 पर कार्रवाई, 1.25 लाख रुपये जुर्माना वसूला

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आगरा। बिना उचित कारण ट्रेन की अलार्म चेन खींचकर रोकने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले पांच महीनों में 1567 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 1,25,280 रुपये जुर्माना वसूला गया। अकेले अगस्त में 170 लोगों पर कार्रवाई हुई। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि अगस्त में आगरा कैंट स्टेशन पर 58, आगरा किला पर छह, अछनेरा जंक्शन पर सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

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