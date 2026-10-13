VIDEO: दक्षिणी बाईपास किनारे खेत में मिला 12 फीट लंबा अजगर, किसानों में मची अफरा-तफरी

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आगरा के न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित कुंठाबली गांव में मंगलवार सुबह किसान वीरेंद्र सिंह के खेत में करीब 12 फीट लंबा विशालकाय अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। खेत में अजगर को देखकर किसान घबरा गए और उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी अन्य ग्रामीणों व वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद स्नेक कैचर कैलाश की मदद से अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। करीब 1 घंटे तक चले अभियान के बाद टीम को अजगर को सुरक्षित पकड़ने में सफलता मिली। अजगर पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वनरक्षक अवधेश यादव ने कहा कि पकड़े गए अजगर की लंबाई करीब 12 फीट और वजन लगभग 30 किलोग्राम था। उसकी उम्र करीब 6 वर्ष प्रतीत हो रही है। उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया है।

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