वीडियो: टुटू में श्रीराम-सीता विवाह का हुआ मंचन

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शिमला। रामलीला धार्मिक कल्याण समिति टुटू की ओर से आयोजित रामलीला के चौथे दिन बुधवार को सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। इसके बाद वनवास के प्रसंग का मंचन हुआ। वनवास के वियोग में राजा दशरथ के क्रंदन को देखकर दर्शक भी गमगीन हो उठे। कुछ महिलाएं तो रो पड़ीं।

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