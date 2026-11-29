698 उम्मीदवार अगले चरण में पहुंचे, आज से पुरुष उम्मीदवारों की होगी परीक्षाअमर उजाला ब्यूरोशिमला। जिले में पुलिस आरक्षी भर्ती के तहत महिला अभ्यर्थियों के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापदंड परीक्षा में महज 37 फीसदी अभ्यर्थी ही अगले चरण में पहुंच पाई हैं। सौ मीटर दौड़, ऊंची कूद और अन्य बाधाओं में 63 फीसदी उम्मीदवार बाहर हो गईं। जिले से पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए 2,707 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तीन दिन में लगभग 1867 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापदंड परीक्षा में हिस्सा लिया। 698 ही अगले चरण में प्रवेश कर पाईं। सोमवार से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ग्राउंड टेस्ट का आयोजन होगा जो पांच दिसंबर तक चलेगा। जिले में 6,444 ने आवेदन किया है। पुलिस मैदान भराड़ी में सुबह 5:00 बजे से ही अभ्यर्थी पहुंचने शुरू हो जाते हैं। सुबह 7:00 बजे से अभ्यर्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होती है। ऊंचाई मापने के बाद मैदान में अभ्यर्थियों को विभिन्न बाधाओं को पार करना होता है। एएसपी गौरवजीत सिंह भर्ती प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भर्ती की वीडियोग्राफी की जा रही है, वहीं भर्ती स्थल में अभ्यर्थियों के अलावा अभिभावकों और बाहरी व्यक्ति के आने पर पाबंदी लगाई गई है।इनसेटतीसरे दिन 195 अभ्यर्थी हुईं उत्तीर्णपुलिस आरक्षी (कांस्टेबल) भर्ती के तीसरे दिन रविवार को 602 महिला अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापदंड परीक्षा में हिस्सा लिया। इनमें से 195 अभ्यर्थी भर्ती के अगले चरण के लिए उत्तीर्ण हुईं। भर्ती प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार तीसरे दिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और निर्धारित मापदंडों के आधार पर जांच की गई। इसमें 195 अभ्यर्थी भर्ती के अगले चरण में भाग लेंगी।