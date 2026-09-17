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वीडियो: संजौली बाजार में यातायात पर रोक जारी रखने की मांग, वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ ने किया जन संवाद
संजौली बाजार में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ ने जन-संवाद किया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसमें लोगों ने संजौली बाजार में यातायात प्रतिबंध जारी रखने की मांग की। वरिष्ठ नागरिक क्लब संजौली के निकट आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने बाजार की भौगोलिक परिस्थितियों और बढ़ते यातायात के बीच पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं साझा की। जन-संवाद में उच्च न्यायालय द्वारा संजौली बाजार में यातायात व्यवस्था के संबंध में पारित आदेश का सम्मान करने की बात कही गई। इस दौरान संघ के महासचिव विजय सनोरिया ने कहा कि उनका कार्यक्रम न्यायालय के आदेश की आलोचना या अवमानना के उद्देश्य से नहीं है। वह अपनी वास्तविक कठिनाइयों, भावनाओं और जनचिंताओं को शांतिपूर्ण तथा सम्मानजनक तरीके से न्यायालय के संज्ञान में लाना चाहते हैं। इस संवाद में नरेश कुमार बंटा, पीआर गुप्ता, प्रताप राणा, अशोक लखनपाल, लता गुप्ता, पुष्पा गुप्ता, उषा सूद, इंदुमती कटियार, राज कुमार शर्मा, शिवेंद्र बटिश, विजय वीर सिंह डोगरा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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