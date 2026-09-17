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शिमला: मंत्री बोले- किशाऊ परियोजना ने हिमाचल को 2,000 करोड़ रुपये के वित्तीय बोझ से बचाया

Thu, 17 Sep 2026 09:44 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 09:44 PM IST
सार

कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर भाजपा के दावों को खारिज किया है।

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Shimla: Minister says Kishau project saved Himachal from a financial burden of ₹2,000 crore.
कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर भाजपा के दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने हिमाचल को लगभग 2,000 करोड़ रुपये के वित्तीय बोझ से बचाया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है। भाजपा नेता तथ्यों को तोड़-मरोड़कर परियोजना की सफलता का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्रियों ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने परियोजना में लगभग 800 करोड़ रुपये के योगदान पर सहमति दी थी।

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वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इस बोझ को अस्वीकार किया। निरंतर बातचीत के बाद दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा अब अनुमानित 2,000 करोड़ रुपये की देनदारी वहन करेंगे। इस परियोजना से हिमाचल को हर वर्ष लगभग 1,000 दस लाख यूनिट बिजली प्राप्त होने की संभावना है। राज्य को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के सालाना अनुमानित 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। यह समझौता राज्य के अधिकारों और दीर्घकालिक आर्थिक हितों की रक्षा करता है।
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मंत्रियों ने भाजपा नेताओं के तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के प्रयासों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि पिछली सरकार ने 800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ क्यों स्वीकार किया था। वर्तमान सरकार के हस्तक्षेप के बाद मिली उपलब्धि का श्रेय लेना अनुचित है। हिमाचल की जनता पहले के निर्णय और उसे बदलने के लिए किए गए प्रयासों के बीच के अंतर को समझने में सक्षम है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि छह राज्यों के बीच अंतिम समझौता कराने में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हालांकि, मंत्रियों ने कहा कि इससे वर्तमान राज्य सरकार की वार्ताओं का महत्व कम नहीं होता। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हिमाचल के वित्तीय हितों की रक्षा की।
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राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा। निरंतर बैठकों के बाद अंतिम व्यवस्था पर सहमति बनी। भाजपा नेताओं को इस जटिल अंतरराज्यीय समझौते को किसी एक सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश नहीं करना मंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार को लगभग 76,000 करोड़ रुपये के कर्ज और छठे वेतन आयोग से संबंधित लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां विरासत में मिलीं। इसके बावजूद, सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के संभावित नुकसान को रोकने में मदद मिली है। सरकार हिमाचल प्रदेश के जल और विद्युत संसाधनों में उसके जायज हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड तथा शानन पावर प्रोजेक्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

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