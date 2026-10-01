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वीडियो: चिड़गांव के दूरदराज गांव दिउदी पहुंचे सीएम सुक्खू, ग्रामीणों के साथ डाली नाटी

Krishan Singh

Updated Thu, 01 Oct 2026 08:50 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 08:50 PM IST







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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू गुरुवार देर शाम को शिमला जिले की चिड़गांव तहसील के दूरदराज गांव दिउदी मायला पहुंचे। इस दाैरान स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। पारंपरिक परिधानों में ग्रामीणों ने जमकर नृत्य भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भी वाद्ययंत्रों की मधुर धुनों पर थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए। ... और पढ़ें

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