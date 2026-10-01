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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Travel on the Shimla-Mataur four-lane becomes costlier: One-way toll for cars at Ghatta will now be ₹65; new r

शिमला-मटौर फोरलेन पर सफर महंगा: घट्टा में अब इतने रुपये चुकाना होगा कार का एकतरफा टोल, नई दरें लागू

Thu, 01 Oct 2026 08:46 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला।
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 01 Oct 2026 08:46 PM IST
सार

शिमला-मटौर फोरलेन पर रानीताल के पास घट्टा टोल प्लाजा से गुजरना अब वाहन चालकों की जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने घट्टा टोल प्लाजा पर यूजर फीस की नई दरें जारी कर दी हैं। इसके लिए शिमला आरओ से पत्र उपलब्ध हुआ है।

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Travel on the Shimla-Mataur four-lane becomes costlier: One-way toll for cars at Ghatta will now be ₹65; new r
शिमला-मटौर फोरलेन पर सफर महंगा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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निर्माणाधीन शिमला-मटौर फोरलेन पर रानीताल के पास घट्टा टोल प्लाजा से गुजरना अब वाहन चालकों की जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से जारी नई दरों में कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों का एक तरफ का टोल 25 से बढ़ाकर 65 रुपये कर दिया गया है। हल्के चौपहिया वाहन चालकों को अब 40 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं, बस और दो एक्सल वाले ट्रक का शुल्क 80 से बढ़कर 225 रुपये हो गया है। इन वाहनों के लिए एक तरफ का सफर 145 रुपये महंगा हुआ है। नई दरें एक अक्तूबर की रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। एनएचएआई के अनुसार ये दरें चिलबाहल से भंगवार (रानीताल के पास) और आगे कांगड़ा बाईपास तक संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के लिए लागू होंगी। हल्के व्यावसायिक वाहन, मालवाहक वाहन और मिनी बस के लिए एक तरफ का शुल्क अब 105 रुपये तय किया गया है। पहले की दर उपलब्ध नहीं होने के कारण इसमें हुई बढ़ोतरी का आंकड़ा नहीं दिया गया है। तीन एक्सल वाणिज्यिक वाहन के लिए 245 रुपये, चार से छह एक्सल वाले भारी निर्माण मशीनरी/मल्टी एक्सल वाहनों के लिए 350 रुपये और सात या अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहनों के लिए 430 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

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मासिक पास 360 रुपये निर्धारित
टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए मासिक पास 360 रुपये निर्धारित किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक पास की दर 3075 रुपये होगी। इसकी दरें नहीं बदली हैं। फास्टैग लेन से बिना फास्टैग गुजरने वाले वाहनों से 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। टोल पर यूपीआई से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आपात स्थिति में टोल फ्री हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने घट्टा टोल प्लाजा पर यूजर फीस की नई दरें जारी कर दी हैं। इसके लिए शिमला आरओ से पत्र उपलब्ध हुआ है। यह दरें एक अक्तूबर रात 12 बजे से लागू कर दी गई हैं। - राज कपूर, अतिरिक्त मैनेजर, रानीताल घट्टा टोल प्लाजा

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घट्टा टोल प्लाजा की नई दरें( रुपये में)
वाहन  श्रेणी                                                                   24 जुलाई को एकतरफा शुल्क         अब  एकतरफा शुल्क उसी दिन वापसी     50 यात्राओं का मासिक पास      कामर्शियल
कार, जीप, वैन, हल्का मोटर वाहन                                               25-35                                           65 -100                                                       2210                               35
हल्का व्यवसाय वाहन,माल वाहन, मिनी बस                                   40-60                                           105 - 160                                                      3570                             55
बस या ट्रक (दो एक्सल)                                                             80-125                                           225 -340                                                     7480                             110
तीन एक्सल वाणिज्यिक वाहन                                                     90-135                                            245 - 370                                                    8155                             120
भारी निर्माण मशीनरी/अर्थ मूविंग/मल्टी एक्सल (4-6 एक्सल)            130-195                                           350- 525                                                  11725                             175
ओवरसाइज वाहन (7 या अधिक एक्सल)                                      155-235                                           430 - 645                                                 14275                              215

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