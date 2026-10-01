हिमाचल: होमगार्ड भर्ती का परिणाम घोषित, 697 अभ्यर्थियों का हुआ चयनित, ऐसे देखें परिणाम

5,976 अभ्यर्थियों ने पास किया पीएसटी/पीईटी

शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा (पीएसटी/पीईटी) में 35,698 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इनमें से 5,976 अभ्यर्थियों ने यह चरण पास किया। सभी चरणों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की गई और 697 अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनुशंसित किया गया। भर्ती नियमों के अनुसार तकनीकी श्रेणियों में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर शेष पद जनरल ड्यूटी (पुरुष) की वेटिंग लिस्ट से भरे गए हैं। वहीं महिला श्रेणी में विज्ञापित पदों के अनुसार पूरी अधिकृत संख्या पहले ही कवर हो चुकी थी। इसलिए महिला वेटिंग लिस्ट से तकनीकी पदों को नहीं भरा जा सका।