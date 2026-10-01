यात्रियों को झटका: वीकेंड से पहले दिल्ली-धर्मशाला फ्लाइट का किराया बढ़ा, अब इतने रुपये चुकाने होंगे

गांधी जयंती के अवकाश के साथ तीन छुुट्टियों का पैकेज बनने से धर्मशाला में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में दिल्ली से धर्मशाला आने वाले पर्यटकों को हवाई सफर के लिए जेब अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। हवाई टिकट बुकिंग को लेकर गुरुवार को ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट पर दर्शाए जा रहे हवाई किराये के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली से धर्मशाला की उड़ानों का किराया 12,233 रुपये से लेकर 22,832 रुपये तक दर्शाया जा रहा है। आम दिनों में गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाली हवाई उड़ानों का सबसे कम किराया 6,500 से 8,000 रुपये तक दर्ज किया जाता है।

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