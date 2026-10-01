हिमाचल: आपदा में नुकसान 3412.80 करोड़ के पार, सीएम बोले- पर्वतीय राज्यों के लिए अलग हों राहत के मानदंड

केंद्रीय दल ने कहा कि क्षति से संबंधित सभी आंकड़े अभिलेखों और दस्तावेजों से प्रमाणित होने चाहिए। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अंतिम ज्ञापन और आकलन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए मामला गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में आपदा के बाद बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण की लागत मैदानी राज्यों की तुलना में अधिक रहती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के मौजूदा मानकों में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्रीय दल से इन परिस्थितियों को केंद्र सरकार के समक्ष रखने का आग्रह किया। पुष्पेंद्र राणा ने कहा कि राज्य के नाजुक हिमालयी भू-भाग को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की बहाली जल्द जरूरी है। सर्दियों को देखते हुए प्रभावित समुदायों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए एनडीआरएफ के तहत सहायता राशि शीघ्र जारी करने की मांग की गई।