हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला जिले के रोहड़ू दाैरे के दाैरान कई बड़ी घोषणाएं कीं। सीएम ने सेब के समर्थन मूल्य में एक रुपये की बढ़ोतरी करने, चिड़गांव के संदासु में सिविल अस्पताल खोलने, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चिड़गांव और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जांगला को सीबीएसई स्कूल बनाने का एलान किया। चिड़गांव में एसडीएम कार्यालय खोलने के लिए सर्वे करने की बात कही। उधर, नालागढ़ उपमंडल की चिल्लड़ पंचायत के लूणा गांव निवासी सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह गुरुवार को सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 अक्तूबर को बिलासपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली है। वहीं प्रदेश में माैसम के फिर बिगड़ने के आसार हैं। हालांकि, चार अक्तूबर तक माैसम शुष्क बना रहेगा। मंडी-पठानकोट हाईवे पर सुबह एक भीषण सड़क हादसे में तीन बच्चों समेत छह लोग घायल हो गए। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। पढ़ें, हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें

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सीएम सुक्खू का बड़ा एलान: सेब का समर्थन मूल्य बढ़ेगा, चिड़गांव और जांगला में अगले सत्र से सीबीएसई स्कूल

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला जिले के रोहड़ू दाैरे के दाैरान कई बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह ने चिड़गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए सेब के समर्थन मूल्य में एक रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। अब मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सेब का समर्थन मूल्य 12 से बढ़कर 13 रुपये होगा। मुख्यमंत्री ने चिड़गांव के संदासु में सिविल अस्पताल खोलने की घोषणा भी की। साथ ही वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चिड़गांव और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जांगला को सीबीएसई स्कूल बनाने का एलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा चिड़गांव में एसडीएम कार्यालय खोलने के लिए सर्वे किया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

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सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, 10 वर्षीय बेटे ने दी मुखाग्नि

नालागढ़ उपमंडल की चिल्लड़ पंचायत के लूणा गांव निवासी सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह गुरुवार को सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। बलिदानी की अंतिम विदाई के दौरान पूरा गांव गमगीन रहा। सबसे भावुक पल तब आया, जब उनके 10 वर्षीय बड़े बेटे श्रेय ठाकुर ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। सुबह करीब 9:30 बजे शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। परिवार के साथ-साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और पूर्व सैनिक शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

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हिमाचल का मौसम: चार दिन रहेगा सूखा, पांच अक्तूबर से आएगा बदलाव

हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर की शुरुआत फिलहाल राहत वाली रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 4 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। इसके बाद 5 अक्तूबर से मौसम करवट ले सकता है। कुछ जगह हल्की बारिश और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 6 और 7 अक्तूबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान कुछ जगह गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

मंडी-पठानकोट हाईवे पर रोलर से टकराई कार, तीन बच्चों समेत छह गंभीर घायल; कार के उड़े परखच्चे

मंडी-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। भटेहड़-कुन्नू के पास तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से जा टकराई। हादसे में तीन बच्चों समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक को नींद की झपकी आने के बाद कार अनियंत्रित हो गई थी। जानकारी के अनुसार ऑल्टो कार मंडी से पधर की ओर जा रही थी। सुबह करीब पौने सात बजे भटेहड़ गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

दौलतपुर-ऊना यात्रियों के लिए दिल्ली का नया विकल्प

दौलतपुर-ऊना क्षेत्र से दिल्ली आने-जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल एक्सप्रेस का दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर नया ठहराव शुरू हो गया है। ट्रेन संख्या 14053 का यह नया ठहराव 30 सितंबर से शुरू हुआ है। आदर्श नगर स्टेशन पर हिमाचल एक्सप्रेस रात 11:12 बजे पहुंचेगी और दो मिनट बाद 11:14 बजे रवाना होगी। इस नए ठहराव से खासकर दिल्ली के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

आपात स्थिति में हिमाचल पुलिस सबसे आगे, 112 सेवा में देशभर में पहला स्थान

आपात स्थिति में पुलिस कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती है, यह किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हिमाचल पुलिस ने इसी मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस के अनुसार सितंबर 2026 की ईआरएसएस-112 रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है। पुलिस के मुताबिक 112 नंबर पर मदद के लिए आने वाली कॉल पर पुलिस का औसत प्रतिक्रिया समय 4 मिनट 4 सेकंड रहा। यानी आपात कॉल मिलने के बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजने और सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में औसतन इतना समय लगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर