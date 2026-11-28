{"_id":"6b0a7d79110fd9f8210fbfeb","slug":"video-troop-of-monkeys-suddenly-appears-on-mall-road-causing-a-stir-among-tourists-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: मालरोड पर अचानक निकली बंदरों की टोली, पर्यटकों में मची हलचल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला के मालरोड पर शनिवार सुबह उस समय नजारा देखने लायक हो गया, जब अचानक बंदरों की पूरी टोली सड़क पर निकल पड़ी। मिडल बाजार से होते हुए बंदरों का यह झुंड मालरोड पार कर रिज की ओर बढ़ गया। एक साथ बड़ी संख्या में बंदरों को अपनी ओर आते देख पर्यटक और स्थानीय लोग कुछ देर के लिए ठिठक गए। लोगों ने रास्ता छोड़कर बंदरों को आगे जाने दिया।

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