विद्यार्थियों के कल्याण के लिए जमा होने वाली छात्र कल्याण निधि का इस्तेमाल संस्थान के बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल चुकाने में किया गया। यही नहीं, अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए खरीदे गए सॉफ्टवेयर का पूरा खर्च भी इसी निधि से उठा लिया गया, जबकि इसका लाभ संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) भी कर रही है। शहीद सुरिंदर सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) ज्वाली के पांच साल के ऑडिट में वित्तीय अनियमितताओं के ऐसे कई मामले सामने आए हैं। एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक के खातों की जांच में कुल 5.82 लाख रुपये से जुड़े तीन प्रमुख मामलों पर अंकेक्षण विभाग ने आपत्ति जताई है। ऑडिट रिपोर्ट हाल ही में तैयार की गई है। रिपोर्ट को आगामी कार्रवाई के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक को भेजा गया है। ऑडिट के अनुसार, संस्थान ने छात्र कल्याण निधि से बिजली, पानी और टेलीफोन के बिलों के भुगतान पर कुल 67,153 रुपये खर्च किए। इसमें पानी के बिल के 623 रुपये, बिजली के 32,249 और टेलीफोन के 34,281 रुपये शामिल हैं। नियमानुसार यह राशि सरकारी खजाने से छात्र कल्याण निधि में वापस जमा करवाई जानी थी, लेकिन पूरी रकम वापस नहीं आई।

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