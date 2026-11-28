सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होने जा रही हैं। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी भी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में शामिल होंगे। इन परीक्षाओं में करीब 14 हजार छात्र-छात्राएं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा संचालन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि एनईपी के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर के करीब 7200 विद्यार्थी पहली बार परीक्षा देंगे।

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