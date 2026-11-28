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वीडियो: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिमला दाैरे पर, लोकभवन में लोगों से किया संवाद

Krishan Singh

Updated Sat, 28 Nov 2026 12:04 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 12:04 PM IST







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गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला के तीन दिवसीय दाैरे पर हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट करने के बाद शनिवार को आचार्य देवव्रत ने लोकभवन गेस्ट हाउस में लोगों से मुलाकात की। आचार्य देवव्रत इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनकी पत्नी दर्शना देवी भी उनके साथ थीं। ... और पढ़ें

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