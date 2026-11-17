{"_id":"6afc0705edb99dbc8406f31b","slug":"video-shimla-weather-today-bright-sunshine-relief-from-cold-november-17-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में खिली चटक धूप, ठंड के बीच मौसम ने दी राहत; सुहावने मौसम का पर्यटकों ने उठाया आनंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नवंबर के महीने में पहाड़ों पर बढ़ती ठंड के बीच मंगलवार को राजधानी शिमला में मौसम ने राहत का एहसास कराया। सुबह के समय ठंड का असर बना रहा, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, आसमान साफ होने के साथ धूप खिल उठी। धूप निकलने से शहर के तापमान में दिन के समय गर्माहट महसूस हुई और लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। पिछले दिनों ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बीच मंगलवार का धूप भरा मौसम स्थानीय लोगों के लिए सुकून लेकर आया। शहर में दिन के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा। धूप खिलने के बाद शिमला के खुले इलाकों में मौसम का अलग ही नजारा देखने को मिला। मालरोड और रिज जैसे प्रमुख स्थानों पर लोग धूप का आनंद लेते नजर आए। पर्यटकों के लिए भी साफ आसमान और खुला मौसम पहाड़ी शहर की खूबसूरती निहारने का अच्छा अवसर लेकर आया। सर्दियों के मौसम में शिमला पहुंचने वाले सैलानियों के लिए धूप भरे दिन खास आकर्षण रखते हैं। ऐसे मौसम में लोग शहर की सैर के साथ आसपास के प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सकते हैं। मौसम के साफ रहने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड का असर अभी बना हुआ है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को शिमला में अधिकतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान था। वहीं न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई। मौसम साफ रहने के बावजूद लोगों को सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है। उपलब्ध मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक शिमला में आने वाले दिनों में भी आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है। 18 से 23 नवंबर के बीच अधिकतम तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हालांकि रात का तापमान कम रहने से सुबह-शाम ठंड महसूस होगी।

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