11:42 AM, 17-Nov-2026 जयराम ठाकुर का आरोप- 777 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम के टेंडर चहेतों को दिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष नियम 67 के तहत दिए गए स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर पहले फैसला लेने की मांग पर अड़ा रहा। जयराम ठाकुर ने कार्यसूची से प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का विषय हटाने पर सवाल उठाए, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने हर मुद्दे पर चर्चा का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष नियम 67 के तहत दिए गए स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर पहले फैसला लेने की मांग पर अड़ा रहा। जयराम ठाकुर ने कार्यसूची से प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का विषय हटाने पर सवाल उठाए, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने हर मुद्दे पर चर्चा का भरोसा दिया।

11:28 AM, 17-Nov-2026 मुकेश अग्निहोत्री बोले- हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार सरकार विपक्ष के सवालों पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को मौजूदा सरकार को बधाई देने का प्रस्ताव लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों की बड़ी लड़ाई लड़ी है और बीबीएमबी का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि विपक्ष सदन में जिस भी विषय को उठाना चाहता है, सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है।



विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 67 के तहत बात रखने को कहा

हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष नियम 67 के तहत अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद जयराम ठाकुर ने नियम 67 के तहत चर्चा शुरू की। इस तरह प्रश्नकाल शुरू होने से पहले उठा विवाद सदन में चर्चा का प्रमुख मुद्दा बन गया।



सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू नहीं हैं तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सदन के नेता की भूमिका में हैं। वहीं, अब सारा काम रोककर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। जयराम ठाकुर इस पर बोल रहे हैं। प्रश्नकाल नहीं चला। इससे पूर्व भाजपा विधायक दल ने परिसर में भी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है। विपक्ष के सवालों पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को मौजूदा सरकार को बधाई देने का प्रस्ताव लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों की बड़ी लड़ाई लड़ी है और बीबीएमबी का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि विपक्ष सदन में जिस भी विषय को उठाना चाहता है, सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है।हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष नियम 67 के तहत अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद जयराम ठाकुर ने नियम 67 के तहत चर्चा शुरू की। इस तरह प्रश्नकाल शुरू होने से पहले उठा विवाद सदन में चर्चा का प्रमुख मुद्दा बन गया।सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू नहीं हैं तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सदन के नेता की भूमिका में हैं। वहीं, अब सारा काम रोककर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। जयराम ठाकुर इस पर बोल रहे हैं। प्रश्नकाल नहीं चला। इससे पूर्व भाजपा विधायक दल ने परिसर में भी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है।

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