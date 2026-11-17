महान स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि के अवसर पर शिमला के स्कैंडल पॉइंट के समीप उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नगर निगम शिमला की उप महापौर उमा कौशल ने लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर देश की आजादी के आंदोलन में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया गया।

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उप महापौर उमा कौशल ने कहा कि लाला लाजपत राय का जीवन साहस, राष्ट्रभक्ति, त्याग और संघर्ष का प्रेरणादायी उदाहरण है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाकर देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना और स्वाधीनता की भावना को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए लाला लाजपत राय का संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। उनके विचार और आदर्श आज भी देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्रहित में समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।उमा कौशल ने कहा कि उनके जीवन से अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होने और देश की एकता, अखंडता तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की सीख मिलती है। राष्ट्र के महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और बलिदान को याद रखना हम सभी का नैतिक दायित्व है।श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला सचिन शर्मा, नगर निगम शिमला के आयुक्त सचिन कँवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरवजीत सिंह और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।