नकली दवाओं का काला कारोबार: नामी कंपनियों की आड़ में सेहत से खिलवाड़, बीबीएन में गुप्त नेटवर्क का खुलासा
एशिया के प्रमुख फार्मा हब बीबीएन में नामी कंपनियों के ब्रांड की आड़ में नकली दवाओं का अवैध कारोबार लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। पिछले पांच वर्षों में 12 मामले सामने आए और 22 गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन गुप्त नेटवर्क अब भी सक्रिय होने की आशंका है।
विस्तार
एशिया के प्रमुख फार्मा हब बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) में गुप्त नेटवर्क के जरिये नकली दवाओं का अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लालच में गिरोह नामी कंपनियों की आड़ में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में पुलिस और विभाग ने यहां 12 मामले पकड़कर 22 गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन नियमित निगरानी की कमी से यह धंधा पूरी तरह थम नहीं पा रहा है। बद्दी में बड़ी कंपनियों के साथ छोटी औद्योगिक इकाइयां भी कार्यरत हैं। इन्हीं की आड़ में शातिर लोग नामी कंपनियों के ब्रांड से मिलते-जुलते एल्युमिनियम फॉयल छपवाते हैं।
गिरोह महंगी जीवनरक्षक दवाओं की खाली शीशियों में साधारण पानी भरकर दोबारा सील करने और एक्सपायर दवाओं पर नए लेबल चिपकाने का काम भी करते हैं। नामी कंपनियों के रैपर, होलोग्राम और क्यूआर कोड की हूबहू नकल के कारण दुकानदारों के लिए भी असली-नकली की पहचान मुश्किल हो जाती है। महज 100 से 200 रुपये की लागत में तैयार दवाएं 1,500 से 2,000 रुपये तक की एमआरपी पर बेची जाती हैं। अधिक कमीशन के लालच में कुछ विक्रेता बिना पक्के बिल के इन्हें बेचते हैं।
बिना पुलिस सत्यापन परिसर देने वाले मकान मालिकों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। पुलिस अब ऐसे रिहायशी और औद्योगिक भवनों की पड़ताल करेगी, जहां बिना वैध लाइसेंस के दवा निर्माण या भंडारण हो रहा है। इसके साथ ही किरायेदारों के पुलिस सत्यापन और उनके कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच होगी।
नकली दवाओं से बीबीएन की छवि खराब : चिरंजीव
फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रदेशाध्यक्ष चिरंजीव ठाकुर का कहना है कि नकली दवाओं से बीबीएन की छवि और ब्रांडेड दवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार को नियमित निरीक्षण करने और दवा बनाने वाली मशीनों की खुले बाजार में बिक्री पर नियंत्रण लगाना चाहिए। वहीं, उद्योगपति एसके गर्ग के अनुसार इससे वास्तविक कंपनियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
नकली दवाओं को दूसरे राज्यों तक भेजने के लिए फर्जी बिल और असली खेप की आड़ ली जाती है। छोटे थोक विक्रेताओं और बिचौलियों के जरिये नकली स्टॉक को असली दवाओं के साथ मिला दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर और अनधिकृत ऑनलाइन फार्मेसियां भारी छूट देकर मरीजों को ये दवाएं बेचती हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश एफडीए की जांच में घटिया दवाओं के तार नालागढ़ के राजपुरा से जुड़े थे, जिसके बाद किराये के मकान से नकली दवाएं और पैकिंग सामग्री बरामद हुई।