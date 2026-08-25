{"_id":"6a8d64330d09b13da008dc43","slug":"video-shimla-rain-weather-update-tuesday-himachal-pradesh-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजधानी शिमला में मंगलवार को बदला मौसम, बारिश से सुहाना हुआ माहौल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया और शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना हो गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को शिमला में गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है और अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में भी मंगलवार को बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क प्रभावित होने का खतरा भी बना हुआ है।

... और पढ़ें