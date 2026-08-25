हिमाचल विश्वविद्यालय: वर्षों से अधूरी डिग्री पूरी कर सकेंगे छात्र, 15 सितंबर तक आवेदन का मौका

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने वर्षों से अधूरी पड़ी डिग्री पूरी करने के लिए छात्रों को विशेष मौका दिया है। पुराने सत्रों के विद्यार्थियों को लंबित परीक्षाएं देकर डिग्री पूरी करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की गई है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए प्रति सेमेस्टर 10 हजार से 20 हजार रुपये तक आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया है। 15 सितंबर के बाद आवेदन करने पर विलंब शुल्क भी देना होगा। विशेष मौका बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री, और बीटीए के विद्यार्थियों को मिलेगा। इसमें 2013-14 से 2017-18 तक के सत्र शामिल हैं। इसके अलावा बीबीए और बीसीए के विद्यार्थियों के लिए 2014-15 से 2017-18 तक के सत्र पात्र होंगे।

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