एचपीयू शिमला: एमएससी भूविज्ञान में शत-प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण, बीसीए का परिणाम 97.25 प्रतिशत

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सोमवार और मंगलवार को विभिन्न कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। इनमें स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की कई परीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने जून-जुलाई तथा अप्रैल-मई में हुई परीक्षाओं के परिणाम जारी किए हैं।

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जून-जुलाई में हुई परीक्षा के तहत एमएससी गणित चौथे सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों का परिणाम 96.28 प्रतिशत रहा। इसी कक्षा के गैर-सीबीसीएस नियमित विद्यार्थियों का परिणाम 62.96 प्रतिशत रहा। इसमें दोबारा परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं। घोषित परिणामों में एमएससी वनस्पति विज्ञान के चौथे सेमेस्टर का परिणाम 80.72 प्रतिशत रहा। एमएससी भूविज्ञान चौथे सेमेस्टर में शत-प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।ग्रामीण विकास में एमबीए के चौथे सेमेस्टर का परिणाम 96.77 प्रतिशत रहा। एमए ग्रामीण विकास चौथे सेमेस्टर में 90.48 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस परिणाम में दोबारा परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं। बीसीए पांचवें सेमेस्टर के नियमित नए विद्यार्थियों का परिणाम 97.25 प्रतिशत रहा। बीकॉम प्रथम वर्ष का परिणाम 77.62 प्रतिशत रहा। ओटी शास्त्री प्रथम वर्ष में 72.86 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।प्राक् शास्त्री प्रथम वर्ष का परिणाम 86 प्रतिशत और द्वितीय वर्ष का 89 प्रतिशत रहा। सभी आचार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का परिणाम 52 प्रतिशत रहा। प्रभाकर परीक्षा में 91 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। विश्वविद्यालय ने संबंधित विद्यार्थियों को परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखने की सुविधा दी है। जून-जुलाई की परीक्षाओं के कुछ परिणाम विद्यार्थी अपनी पहचान के माध्यम से देख सकेंगे।