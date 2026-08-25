हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र: रोहित ठाकुर बोले- भविष्य में कॉलेजों में रिक्त पदों को भरा जाएगा

199 पीएमश्री स्कूलों में दे रहे आधुनिक सुविधाएं : रोहित

हिमाचल के 199 पीएमश्री स्कूलों में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए अटल टिंकरिंग लैब, डिजिटल क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, ओपन जिम तथा इनडोर-आउटडोर खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में विधायक विनोद कुमार के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि योजना के तहत 50 से अधिक शैक्षणिक, खेल, कौशल विकास और विद्यार्थी कल्याण संबंधी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों, एक्सपोजर विजिट और स्कूल ट्विनिंग कार्यक्रमों से भी जोड़ा जाएगा। पहली से आठवीं कक्षा तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, जबकि छात्राओं और एससी/एसटी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी। छात्राओं को छात्रवृत्ति, सेनेटरी पैड और किशोरी कार्यक्रम का लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति और प्रगति की निगरानी के लिए चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।