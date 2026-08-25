मंगलवार को राठौर ने कहा कि हिमाचल की करीब पांच हजार करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती लागत, महंगी मजदूरी और घटते उत्पादन के दबाव में है। ऐसे में एप्पल स्कैब, मार्सोनिना और अल्टरनेरिया जैसी बीमारियों के साथ घटिया दवाओं की शिकायतें बागवानों की परेशानी बढ़ा रही हैं और विभाग को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। राठौर ने विदेशों से आने वाली दवाओं, नर्सरी और पौध सामग्री को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड दवाओं को प्रमाणित करता है। विदेशों में प्रतिबंधित दवाओं के यहां इस्तेमाल और उनकी गुणवत्ता की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने फर्जी क्वारंटीन प्रमाणपत्रों, विदेशों में अप्रचलित किस्मों के हिमाचल आने और अज्ञात वायरस के देश में पहुंचने की आशंका जताते हुए सवाल किया कि कहीं वायरस जानबूझकर फैलाने के पीछे कोई बड़ी विदेशी साजिश तो नहीं हो रही। विदेशी पौध सामग्री की गुणवत्ता, प्रमाणपत्र और वायरस की वैज्ञानिक जांच जरूरी है।