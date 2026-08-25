सिरमौर: सड़क बदहाल, पलटने से बाल-बाल बची एचआरटीसी बस

अंबोया पंचायत के पूर्व प्रधान निशिकांत मेहता, बनौर पंचायत के पूर्व प्रधान चतर सिंह चौहान, समाजसेवी जय प्रकाश शर्मा, रणधीर सिंह, रणजीत पुंडीर, भीम सिंह व देवराज ने बताया कि डांडा से बनौर तक सड़क किनारे बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियां नहीं हैं। पानी सीधे सड़क की साइड में बहने से जगह-जगह भूमि कटाव हो रहा है। श्री पांवटा साहिब विकास मंच सहित ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मरम्मत, कटाव रोकने और जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग उठा रहे हैं। लोगों ने कहा कि यदि जल्द सड़क की हालत नहीं सुधारी गई तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।





सड़क की समस्या विभाग के संज्ञान में है। संबंधित कनिष्ठ अभियंता को मौके पर भेजकर कटाव वाले और खराब स्थानों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें ठीक करवाने के निर्देश दिए गए हैं।-सूर्यकांत, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पांवटा साहिब