{"_id":"6af9882225d7db64da0689db","slug":"video-shimla-pensioners-joint-struggle-committee-protest-pension-restoration-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: खराब मौसम के बावजूद पेंशनर्स का धरना जारी, सरकार से पेंशन बहाली और बातचीत की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का छह दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन राजधानी शिमला में खराब मौसम के बावजूद लगातार जारी है। रविवार, 15 नवंबर को धरना-प्रदर्शन के चौथे दिन समिति के पदाधिकारी और सदस्य जिलाधीश कार्यालय के बाहर सिटी चौक पर डटे रहे। सुबह 11 बजे शुरू हुए इस धरने का नेतृत्व जिला शिमला संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मोहन ठाकुर ने किया। समिति की ओर से प्रतिदिन 11 पदाधिकारी और सदस्य सांकेतिक धरने पर बैठ रहे हैं। चौथे दिन भी विभिन्न विभागों और कॉर्पोरेशनों से जुड़े पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रेस सचिव लायक राम शर्मा ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 20 कॉर्पोरेशन अस्तित्व में हैं, जिनमें करीब 6,730 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके अलावा लगभग 750 पेंशनर्स हैं, जबकि करीब 800 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं, लगभग 1,500 पेंशनर्स का समायोजन दूसरे विभागों में हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। वर्ष 2004 के बाद कॉर्पोरेशनों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। समिति ने सरकार से इन कर्मचारियों की पेंशन बहाल करने का आग्रह किया है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। समिति ने सरकार से प्रदेश के उन 11 कॉर्पोरेशनों के कर्मचारियों को भी पेंशन सुविधा देने की मांग की है, जो अपने उत्पाद तैयार करते हैं। समिति का कहना है कि इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे में उन्हें भी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने परिवार का भरण-पोषण सम्मानपूर्वक कर सकें। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनसे बातचीत करें। समिति ने कहा कि सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर पेंशनर्स के साथ वार्ता करनी चाहिए और उनकी लंबित मांगों का समाधान निकालना चाहिए। चौथे दिन के सांकेतिक धरना-प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष देवी लाल ठाकुर, सह-संयोजक ओपी चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र चौहान, राजेंद्र पाल सूद, ओपी सूद, डीआर सूद, जीआर बंसल, मोहन दास, योगराज शर्मा, ऋतुराज गर्ग, कुंदन लाल वर्मा और दिला राम सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। इसके अलावा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, उपाध्यक्ष बुद्धि राम जस्ता, जिला संयोजक मोहन ठाकुर और प्रेम प्रकाश खत्री सहित कुल 37 पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने धरना-प्रदर्शन में भाग लिया। समिति ने स्पष्ट किया कि पेंशनर्स की मांगों को लेकर उनका सांकेतिक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा और सरकार से समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत की अपेक्षा है।

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